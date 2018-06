Mercato : Cristiano Ronaldo foudroyé par la réponse du Real Madrid

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Après son triplé marqué vendredi soir contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo espérait recevoir des informations positives de son agent, qui négocie chaque jour avec le Real Madrid. Mais selon Marca, du côté de Florentino Perez on ne changera pas d'avis malgré le match de CR7 contre la Roja, et le patron du Real Madrid a fait savoir à Jorge Mendes que l'offre de prolongation déjà transmise il y a quelques semaines était d'actualité et que les Merengue ne se livreraient à aucune surenchère, quels que soient les exploits de Cristiano Ronaldo.

Pour les dirigeants du Real Madrid, les choses sont relativement claires. Cristiano Ronaldo a un contrat jusqu'en 2021 avec une clause libératoire d'un milliard d'euros et si un club veut s'offrir la star portugaise alors il devra payer cette clause. De plus, le récent vainqueur de la Ligue des champions a rappelé à Jorge Mendes que son joueur avait 33 ans et que la prolongation proposée, avec augmentation de salaire, était tout de même généreuse. Le quotidien sportif espagnol estime que la confiance est grande du côté du Real Madrid concernant une fin positive dans ce dossier, la stratégie de Cristiano Ronaldo étant un peu récurrente ces dernières saisons.