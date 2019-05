Mercato : 300 ME, la braderie XXL du Barça est lancée

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Grand favori de la Ligue des Champions une fois que le Real Madrid et la Juventus Turin ont mordu la poussière, le FC Barcelone a de nouveau failli dans son grand objectif.

Cela risque d’avoir de grosses conséquences sur l’été en Catalogne, où un coup de balai est annoncé. Le quotidien sportif local Esportiu fait ainsi quelques révélations sur la petite dizaine de joueurs invitée à changer d’air cette saison. Si les départs de Marc Cucurella, Jesper Cillessen, André Gomes et Denis Suarez appartiennent à une certaine logique par rapport à leur utilisation, des surprises sont au rendez-vous.

Ainsi, un an après son arrivée, le FC Barcelone ne retiendra pas Malcom, très peu sollicité par son entraineur malgré quelques passages intéressants. Même sanction pour des joueurs plus anciens comme Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Rafinha, qui pourraient forcément rapporter gros et permettre un renouvellement de l’effectif. Au total, le champion d’Espagne vise très haut puisqu’il a l’intention de récupérer 300 ME avec l’ensemble de ces ventes. Cette barre sera toutefois difficile à atteindre, surtout que des joueurs comme Rakitic et Umtiti ont bien fait comprendre qu’ils n’avaient pas l’intention de partir de Catalogne cet été.