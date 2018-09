Mercato : 220 ME pour faire oublier Cristiano Ronaldo, le Real va craquer !

Dans : Liga, Mercato, Premier League.

Alors que le Real Madrid peine à retrouver de sa superbe depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Florentino Perez envisagerait de recruter un top buteur européen lors du prochain mercato.

Sans Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, le Real galère un Liga. Suite à sa lourde défaite contre le FC Séville (0-3), les Merengues n'ont pas réussi à trouver la faille dans la solide défense de l'Atletico lors du derby madrilène samedi (0-0). Deux mauvais résultats qui n'ont rien de rédhibitoire, vu que, dans le même temps, le Barça a perdu à Leganes (1-2) et fait nul contre l'Athletic Club (1-1), ce qui place donc le FCB et le Real à égalité en tête du championnat. Mais cette période noire rend fou Florentino Perez, qui n'a pas compris pourquoi Julen Lopetegui a préféré faire rentrer Lucas Vázquez à la place d'un Mariano Diaz resté sur le banc, alors que Benzema avait les plus grandes peines sur la pelouse du Santiago Bernabéu.

Autant dire que le boss du Real va réactiver certaines pistes en vue du mercato. Et le futur remplaçant de CR7 pourrait bien être Harry Kane, selon Don Balon. Refusé par Cristiano il y a un an, l'attaquant de Tottenham aurait désormais un chemin tout tracé vers Madrid. Perez envisagerait même de lancer les négociations avec l'équipe de Mauricio Pochettino le 11 décembre prochain, quand les Spurs seront à Barcelone pour défier le Barça en Ligue des Champions. Pour mettre tout le monde d'accord, la Maison Blanche pourrait proposer une offre de 220 millions d'euros pour s'attacher les services du meilleur buteur de l'année 2017, ce qui en ferait le joueur le plus cher de l'histoire du foot devant Neymar.