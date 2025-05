Mbappé demande au Real de virer deux titulaires

Dans : Liga.

Choqué par certains comportements au Real Madrid, Kylian Mbappé ne supporte plus ses coéquipiers Vinicius Junior et Antonio Rüdiger. L’attaquant français ne serait pas mécontent de voir la direction les pousser vers la sortie cet été.

Au Real Madrid, les tensions ne concernent pas seulement l’arbitrage. Pendant que la Maison Blanche persiste à mettre la pression sur les officiels avant chaque rencontre, la température grimpe également dans son propre vestiaire à cause de Vinicius Junior. Ce n’est évidemment pas la première fois que le Brésilien se retrouve pointé du doigt pour son comportement. Le média Don Balon en rajoute une couche et affirme que l’ailier merengue a créé une véritable fracture au sein du groupe.

En gros, Vinicius Junior, très critiqué pour son attitude sur et en dehors du terrain, ne serait soutenu que par ses compatriotes Rodrygo et Endrick. Le deuxième du Ballon d’Or 2024 se serait mis tout le reste de l’équipe à dos, à commencer par Kylian Mbappé. L’attaquant français estimerait qu’avec Vinicius Junior sur le rectangle vert, le Real Madrid évolue à 10. Il est vrai que l’international auriverde n’est pas le plus déterminé à la perte du ballon. Mais l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est pas non plus un exemple dans ce domaine.

Quoi qu’il en soit, même s’il milite pour un départ de l’autre star de l’équipe, Kylian Mbappé devra composer avec la présence de l’ailier sur le point de prolonger son contrat. Le capitaine de l’équipe de France aura peut-être plus de chance de convaincre la direction en ce qui concerne Antonio Rüdiger. Toujours d’après la même source, Kylian Mbappé n’apprécie pas non plus le comportement du défenseur central, prêt à s’en prendre physiquement à l’arbitre de la finale de la Coupe du Roi. Le buteur madrilène serait ravi de le voir partir. Mais là encore, étant donné le faible nombre de solutions derrière, le Real Madrid ne devrait pas s’en séparer.