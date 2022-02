Marcelo mis dehors par ses équipiers pour le PSG !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

À l'instar du PSG, le Real Madrid aborde son huitième de finale de Ligue des champions dans le flou concernant son onze de départ. Au poste de latéral gauche, Ferland Mendy est incertain ce qui pourrait profiter à Marcelo mais le vestiaire ne l'entend pas de cette oreille.

Si le PSG n'arrive pas totalement serein pour son grand rendez-vous face au Real Madrid mardi prochain, le Real Madrid ne sourit pas forcément plus. Les Madrilènes connaissent des blessures en ce moment et ce sont des cadres qui sont touchés comme Karim Benzema ou Ferland Mendy. Si l'absence du premier français, meilleur buteur du club, est préjudiciable, celle du second ne l'est pas moins. Depuis son arrivée à l'été 2019, Ferland Mendy s'est imposé au poste de latéral gauche et excelle sous le maillot merengue. Blessé aux ischios depuis fin janvier, il n'est pas assuré de revenir sur le terrain pour le match aller au Parc des Princes.

Marcelo ? Non, Ancelotti devra trouver un autre joueur !

Le Français était notamment absent ce samedi après-midi lors du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal. Dans ce match où les Merengues ont ramené un point (0-0), c'est l'expérimenté brésilien Marcelo qui a pris sa place. A 33 ans, il est un taulier du vestiaire avec lequel il a remporté quatre Ligue des Champions au cours des dix dernières années. Néanmoins, sur le terrain, il commence sérieusement à faire son âge et son niveau a bien décliné ces derniers temps.

Marcelo est en grande difficulté face à Chukwueze. On parle de l’incertitude autour de Benzema mais celle de Mendy peut aussi changer pas mal de chose pour le match face au PSG. Le Real bien bousculé par Villarreal. — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) February 12, 2022

En témoigne sa dernière sortie à Villarreal samedi où son niveau n'a pas été à la hauteur pour de nombreux observateurs. Une analyse partagée par le vestiaire du Real Madrid comme le rapporte le journal espagnol El Nacional. En effet, plusieurs joueurs ont demandé à Carlo Ancelotti de ne pas aligner le Brésilien face au PSG mardi soir après sa prestation au Madrigal. Si Mendy ne se remet pas de sa blessure, Ancelotti devra trouver une autre solution pour le côté gauche de la défense. Il pourrait titulariser Nacho Fernandez, David Alaba ou Miguel Gutierrez contre les Parisiens. Un choix qui doit être bien réfléchi car il influera très certainement sur le sort de cette confrontation.