Rüdiger suspendu 30 matchs après son coup de folie ‍?

Par Claude Dautel

La fin du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone a été totalement folle, à l'image d'un Antonio Rüdiger qui a totalement craqué et a tenté de toucher l'arbitre du match en lui lançant un sac de glace.

La finale de la Coupe du Roi avait été rendue explosive par le Real Madrid, qui s'était offusqué que l'arbitre de la rencontre ait ouvertement déclaré que les Merengue allaient beaucoup trop loin dans leurs critiques d'avant-match contre les officiels, notamment via Real Madrid TV. Le scénario de ce Madrid-Barça a évidemment contribué à faire monter la pression sur et autour du terrain, mais la victoire finale du FC Barcelone grâce à Jules Koundé en prolongation a fait exploser la cocotte-minute. Dans les ultimes minutes, Ricardo de Burgos Bengoechea, l'arbitre de la rencontre, a expulsé plusieurs joueurs madrilènes, devenus totalement hors de contrôle. Mais c'est le cas Antonio Rüdiger qui fait énormément de bruit en Espagne ce dimanche.

Suspension XXL pour Rüdiger

Sur le banc de touche pendant le temps additionnel, l'international allemand s'est rapproché du terrain et a jeté une poche de glace sur l'arbitre, qui l'a logiquement expulsé. Un carton rouge qui a provoqué la furie d'Antonio Rüdiger, lequel semblait proche de vouloir en découdre avec l'officiel, mais a heureusement été retenu par le staff du Real Madrid, lequel a vite compris le danger. Hors de contrôle, le joueur madrilène a proféré des insultes, et tout cela figure évidemment dans le rapport rédigé par l'arbitre. Selon plusieurs médias espagnols, Antonio Rüdiger risque jusqu'à trente matchs de suspension suite à ce comportement absolument délirant.

La fin de saison risque d'être très houleuse pour le Real Madrid où l'ambiance est clairement explosive depuis quelques matchs, et Antonio Rüdiger, qui n'a plus qu'un an de contrat avec les Merengue a probablement joué samedi soir son dernier match sous le maillot madrilène, même s'il ne sera pas facile de le transférer cet été si sa sanction est aussi longue que le règlement le laisse croire.