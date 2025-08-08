Madrid ‍: Clause à 1 milliard, le Real enferme un joueur

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Le Real Madrid prépare son retour des vacances afin de débuter sa saison sous les meilleurs auspices. Le club de la capitale espagnole a sécurisé sa révélation de l’été. Gonzalo Garcia est lié à la maison blanche jusqu’en 2030 et sa clause est désormais fixée à un milliard d’euros.

C’est l’un des gros points positifs de l’été madrilène. Lors de la Coupe du monde des clubs, Xabi Alonso a pu commencer à prendre ses marques du côté de la maison blanche. L’ancien joueur a connu Madrid au sein du rectangle Vert, il doit dorénavant le reconstruire depuis le banc. L’ancien technicien du Bayer Leverkusen a pu voir découvrir lors de l’escapade américaine, le jeune Gonzalo Garcia. L’Espagnol est sorti de la Castilla pour éclore de l’autre côté de l’Atlantique. Avec quatre réalisations et une passe décisive en six rencontres, le jeune attaquant de 21 ans s’est offert une belle exposition.

Garcia est désormais au Real jusqu’en 2030

🚨 Xabi Alonso insisted on keeping Gonzalo Garcia at Real Madrid.



Xabi followed him at Castilla and was impressed by his unique attacking qualities. @RubenMartinAS pic.twitter.com/fVHOrKmVzI — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 8, 2025

Dans cette optique, le Real Madrid a donc voulu sécuriser celui qui pourrait devenir dans le futur, le numéro 9 du géant espagnol. Ce vendredi, le média AS dévoile que Florentino Perez a prolongé le jeune Gonzalo Garcia. L’international U19 espagnol (dix sélections) était lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale, avec une clause évaluée à 30 millions d’euros. Toujours selon la presse espagnole, c’est terminé. Désormais le bail du jeune Gracia s’étend jusqu’en 2030 avec la fameuse clause fixée à un milliard d’euros, afin d'éloigner tous les prétendants. Toujours selon AS, il faut à présent choisir son numéro de maillot. Détail certes, mais le numéro 9 est vacant depuis que Kylian Mbappé l’a laissé pour le célèbre numéro 10. Du côté de Valdebebas, Xabi Alonso est séduit par le jeune attaquant. Cela offre à l’entraineur espagnol, une alternative supplémentaire dans le front offensif.