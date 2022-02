Lionel Messi ou Maradona, à Barcelone il a choisi

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Ce jeudi soir, Naples et le FC Barcelone croiseront le fer en seizième de finale retour de Ligue Europa dans le Stadio Diego Armando Maradona. Xavi, l'entraîneur catalan est ému rien qu'en pensant au génial argentin, que seul un de ses anciens coéquipiers surpasse dans l'histoire.

Avant d'être une rencontre accrochée, disputée et peut-être mémorable de cette Ligue Europa, Naples-Barcelone est avant tout un match chargé d'émotion. Les deux clubs sont associés à l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Diego Armando Maradona. Peut-être encore plus à Naples, où El Pibe de Oro est vu comme un dieu par les tifosis napolitains. A sa mort, le 25 novembre 2020, le club a même donné le nom de stade San Paolo au génial argentin. C'est donc dans le stadio Maradona que napolitains et barcelonais vont jouer une place en huitième de finale ce jeudi. Un détail qui ne laisse pas insensible Xavi, l'entraîneur du Barça.

Xavi aime Maradona mais adore encore plus Messi

Présent en conférence de presse à la veille de la manche retour face au Napoli, Xavi Hernandez n'a pas caché son émotion de jouer dans une enceinte au nom du génie argentin. « C'est une motivation supplémentaire, un honneur de jouer au stade Diego Armando Maradona. C’était un footballeur qui nous a tous émus. Maintenant, on continue à regarder des vidéos et on s'excite à nouveau », a t-il affirmé.

The 'Stadio Diego Armando Maradona'



Napoli have renamed their stadium after late club legend Diego Maradona 👉 https://t.co/hCZWuTQzMG pic.twitter.com/PTp26828J9 — BBC Sport (@BBCSport) December 4, 2020

Ensuite, il s'est livré à la question ultime sur le plus grand joueur de l'histoire. Et pour lui, Maradona est le plus grand...en dehors de Lionel Messi. « Si Messi n'était pas apparu, nous parlerions du meilleur joueur de l'histoire. Il était le meilleur de son temps, sans aucun doute, et nous nous souvenons encore de lui », a t-il indiqué. Nul doute, en connaissant la relation entre Lionel Messi et Xavi, qu'il s'agit déjà d'un bien bel hommage du Catalan envers Diego Maradona.