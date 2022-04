Lionel Messi, la vérité éclate sur son départ du Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré son départ pour le PSG il y a tout juste un an, Lionel Messi continue d’agiter l’actualité du FC Barcelone au quotidien.

Il n’est par exemple pas rare de voir Lionel Messi être associé au FC Barcelone dans le cadre d’un potentiel retour, l’été prochain ou plus tard. En cette fin de semaine, c’est Gérard Piqué qui a replacé Lionel Messi dans l’actualité du club catalan. Et pour cause, dans une interview accordée à la très populaire chaîne YouTube The Vild Project, suivie par plus de 2 millions de followers, le défenseur du FC Barcelone est revenu sur l’épisode du Barcagate en 2020. L’occasion pour Gérard Piqué de tailler en pièces le président de l’époque Josep Maria Bartomeu, responsable des plus grands maux du Barça et notamment du départ de Lionel Messi selon lui. Très cash dans ses propos, Gérard Piqué explique que l’ancien patron du FC Barcelone lui a « menti » ainsi qu’à Lionel Messi.

Piqué balance sur le Barcagate

« Bartomeu nous a menti à moi et Leo (Messi). Il nous a dit qu'il ne savait rien du Barçagate. Je suis sorti comme un imbécile pour le défendre lors d'une conférence de presse, mais il savait : le responsable de tout ce qui s'était passé était son bras droit. Dans une interview, je l'ai critiqué et il m'a écrit pour me dire que ce n'était pas vrai. Nous faisons le travail fixé par l'entraîneur et l'entraîneur, à son tour, fait le travail fixé par le président. Mais Bartomeu ne l'a pas fait et son manque de leadership a été transféré sur le terrain. Il serait conseillé par des gens qui n'ont pas la moindre idée » a lancé Gérard Piqué. Pour rappel début 2020 alors que Bartomeu était président du FC Barcelone, ce dernier avait été soupçonné d’avoir engagé une société de communication afin de discréditer certains cadres de son vestiaire dont Messi et Piqué. Bartomeu avait ensuite été arrêté à son domicile et placé en garde à vue par la police dans ce qui a été appelé le Barcagate. Un épisode que Piqué et Messi n’ont visiblement pas digéré en raison des mensonges de Josep Maria Bartomeu…