Lionel Messi au Barça, il a dit « oui »

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Les jours passent et l'idée de voir Lionel Messi prolonger son contrat au PSG semble s'éloigner. Si l'intérêt du Barça se faisait relativement discret dans ce dossier, ce n'est plus du tout le cas puisque le président barcelonais est sorti de son silence et fait frissonner le Camp Nou.

Il suffisait d’une étincelle pour allumer le feu, et cette étincelle est arrivée dimanche de Getafe où malgré la déception d’un triste nul (0-0), Joan Laporta était d’humeur badine. Alors qu’il doit s’expliquer ce lundi dans le cadre de la sulfureuse affaire Negreira, le patron du Barça a posé pour quelques selfies avec des supporters du club catalan présents dans les tribunes, et ces derniers ont évidemment posé à Laporta la question à quelques millions d’euros, à savoir si Lionel Messi reviendra au FC Barcelone cet été, une fois qu’il sera libre de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Plutôt que de s’éclipser ou de répondre de manière évasive, le numéro 1 du Barça a répondu « oui ». Une réponse affirmative qui a bien sûr enflammé les réseaux puisque cette séquence a été filmée par un supporter présent sur place, Joan Laporta agrémentant sa réponse affirmative d'un petit clin d'œil afin de montrer que tout cela était un secret à ne pas partager. Deux ans après avoir laissé partir un Lionel Messi en larmes, et même si l'on dit que le septuple Ballon d'Or en veut toujours à Laporta de l'avoir poussé vers la sortie, le rêve du peuple catalan semble en mesure de se réaliser sans que le PSG ne puisse s'y opposer.

Lionel Messi, ses derniers matchs au PSG ?

En effet, s'il y a bien une clause de prolongation dans le contrat du champion du monde argentin, lui seul peut la lever et Nasser Al-Khelaifi n'a aucun pouvoir décisionnaire, même si nous savons tous que l'Emir du Qatar, grand fan de la Pulga, veut que Lionel Messi continue au PSG. Et quoi qu'en disent les supporters, à Paris on ne refuse rien au cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, quand bien même ce choix ne se justifierait pas sur le plan sportif. Même si Lionel Messi connaît un vrai regain de forme, et contribue largement au fait que Paris soit en route vers un 11e titre de champion de France, son style de jeu a bien du mal à coller avec ce que les dirigeants parisiens veulent désormais faire, à savoir un club basé sur l'ADN de la capitale.

En attendant, du côté du Camp Nou, le rêve de voir Lionel Messi revenir à la maison et finir sa carrière sous le maillot du Barça est de nouveau d'actualité. Il faut juste boucler financièrement cette histoire. Mais on peut faire confiance à Joan Laporta pour trouver comment faire, tandis que le clan Messi acceptera probablement de faire l'effort qu'il faut afin de sceller cette opération. Du côté du Paris Saint-Germain, on pourra toujours se réjouir d'avoir vu pendant deux ans l'un des meilleurs joueurs de foot de l'histoire, d'avoir vendu des millions de maillots floqués à son nom. Et c'est tout.