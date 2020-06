Liga : Real-Barça, l'arbitre est un scandale pour Pierre Ménès

Dans : Liga.

Avec le retour de l’ensemble des championnats majeurs en Europe sauf la France, le coup de projecteur donné dans l’hexagone aux autres ligues est énorme.

La Bundesliga a frappé fort d’entrée pour sa reprise, et ce sont désormais les matchs qui s’enchainent en Espagne, en Italie et en Angleterre. L’occasion de suivre la course en titre en Liga notamment, où le Real Madrid a pris une légère avance sur le FC Barcelone. Avec, comme souvent de l’autre côté des Pyrénées, des polémiques à gogo sur l’arbitrage. Sur les deux derniers matchs, les Madrilènes ont en effet bénéficié de plusieurs décisions litigieuses en leur faveur, ce qui a eu le don de faire hurler les fans barcelonais. Et inversement, quand Lionel Messi échappe au rouge pour une grosse semelle face à Bilbao, cela fait jaser dans l’autre sens. Pas de jaloux selon Pierre Ménès, les deux ténors de la Liga sont clairement avantagés par rapport aux autres, et les matchs depuis la reprise sont frappants à ce niveau pour le consultant de Canal+.

« L’arbitrage du Barca et surtout du Real depuis la reprise de la Liga », a balancé Pierre Ménès avec dans la foulée les smileys pour se moquer de l’arbitrage à l’espagnole. En tout cas, comme pour les joueurs, les arbitres doivent aussi retrouver le rythme, et cette reprise ne les a pas épargnés, à l’image de ce but bien valable oublié par la goal-line technologie à Sheffield-Aston Villa. Le retour du foot, c’est aussi le retour des polémiques, justifiées ou non, et cela manquait aussi visiblement à Pierre Ménès.