Liga : Hatem Ben Arfa a trouvé un club à Madrid, mais...

Dans : Liga, Mercato, PSG, OL.

En l'espace de 24 heures Hatem Ben Arfa est réapparu sur la scène médiatique, et désormais sur celle footballistique. En effet, selon L'Equipe, les représentants du joueur libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain étaient ce vendredi à Madrid. Non pas pour discuter avec le Real Madrid ou à l'Atlético, mais afin de négocier avec le Ray Vallecano de l'éventuelle signature du joueur formé à l'Olympique Lyonnais, dont l'appétit financier a diminué au fil des semaines.

« Malgré des arguments financiers moindres et même si aucun accord n'a encore été trouvé, le Rayo est considéré comme une vraie option par le clan Ben Arfa. L'idée serait de s'engager une saison pour se relancer, avant de rebondir, si possible, dans une plus grosse cylindrée. Dans l'hypothèse où les négociations n'aboutiraient pas, l'ancien Lyonnais susciterait également l'intérêt d'un autre club de Liga dont l'identité n'a pas filtré », précise le quotidien sportif. Etant libre, Hatem Ben Arfa n'a pas la pression du mercato sur les épaules, mais il est évident qu'après plus d'une saison sans jouer avec le PSG, il faut qu'il retrouve le plus rapidement possible le chemin de la compétition.