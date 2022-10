Liga : Drake et le Barça calmés, Alaba chambre

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, le Real Madrid a battu le FC Barcelone (3-1) au terme d'un Clasico qui fait couler beaucoup d'encre. David Alaba, très heureux d'avoir gagné cette rencontre, en a profité pour chambrer... Drake.

Parmi les chocs qui étaient proposés aux fans et observateurs ce dimanche, on comptait celui entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé les Catalans, grâce notamment à un joli but de Karim Benzema. Mais des décisions arbitrales ne passent pas du côté du Barça, notamment un accrochage dans la surface concernant Robert Lewandowski et Dani Carvajal. Qu'à cela ne tienne, les Merengue ont bel et bien repris la tête de la Liga aux dépens de leurs adversaires du jour. Ces derniers pouvaient notamment bénéficier du soutien du rappeur Drake. Le Canadien, fan du Barça, était récemment au coeur d'une opération marketing concernant les Blaugranas. En effet, les Catalans avaient profité de Spotify, sponsor de leur maillot, pour afficher un hibou (logo du label OVO) sur sa tunique pour rendre hommage à Drake, qui a franchi la barre des 50 milliards de streams.

Drake, Alaba se fait plaisir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Alaba (@davidalaba)

Mais la star mondiale du rap n'aura pas porté chance au Barça et inversement, car Drake a perdu la somme de 800 000 dollars en pariant sur la victoire du Barça contre le Real Madrid ce dimanche. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le rappeur s'est fait chambrer par David Alaba à la fin de la rencontre. Sur son compte Instagram, l'ancien du Bayern Munich a été auteur d'un post avec le commentaire : « Désolé frère, le Real Madrid était le seul chemin à prendre. Hala Madrid ! ». De quoi bien évidemment faire le buzz et faire réagir des personnalités, comme Lucas Vazquez, Marcelo ou encore Franck Ribéry. Le prochain Clasico entre le Real Madrid et le Barça sera peut-être source de revanche pour Drake. En attendant, il va devoir faire avec le chambrage, art dont il a l'habitude en écrivant ses textes.