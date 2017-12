Liga : Cristiano Ronaldo ou Messi ? Il n'hésite pas

Dans : Liga.

Deuxième meilleur buteur de Liga avec 9 réalisations en 13 titularisations, Cédric Bakambu s’est fait un nom en Espagne, où il brille sous les couleurs de Villarreal. Ancien attaquant du FC Sochaux, l’international congolais croise régulièrement la route de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi depuis trois ans maintenant. Et comme chaque joueur, il a sa petite préférence lorsqu’on lui demande qui il préfère entre l’international portugais et la star du FC Barcelone…

« J'ai toujours eu une préférence pour Messi. Même si je respecte énormément Ronaldo. Souvent, quand tu dis que tu aimes Messi, les gens pensent que tu n'apprécies pas Ronaldo. Or, c'est tout le contraire. J'ai de la reconnaissance pour ces deux joueurs exceptionnels. Le Ballon d’Or de CR7 ? Au regard de la saison qu'il a accomplie, avec le Real Madrid et sa sélection, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Franchement, bravo » a-t-il lancé, admiratif devant la carrière de Cristiano Ronaldo malgré sa préférence pour Lionel Messi. Ce dimanche soir, c’est justement à la star argentine du Barça que Cédric Bakambu sera opposé à l’occasion du choc entre le club catalan et Villarreal.