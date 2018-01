Liga : Cette comparaison Messi-CR7 qui va agacer Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Mondial.

De retour à Boca Juniors cet hiver, Carlos Tevez est l’un des rares joueurs à avoir évoluer avec Cristiano Ronaldo, mais également avec Lionel Messi durant sa carrière. En effet, l’international argentin de 33 ans a joué au côté de CR7 à Manchester United et a côtoyé durant de nombreuses années « La Pulga » en sélection. Du coup, il est légitimement l’un des mieux placés pour comparer les deux meilleurs joueurs du monde, ce qu’il a fait au cours d’un entretien accordé à ESPN Argentine.

« Cristiano est totalement différent de Messi. Quand Leo a commencé, il n’a pas mis les pieds dans un gymnase. Cristiano était là le matin, l’après-midi et le soir. Leo était toujours avec le ballon alors que Cristiano s’entraînait tout au long de la journée. Cristiano a dû travailler et se préparer pour être le meilleur alors que pour Leo, c’est naturel, on le voyait dès qu’il avait la balle dans les pieds. Messi joue à un autre sport. Pour lui, marquer trois buts, c’est normal ». Une comparaison qui en rappelle d’autres, Messi étant régulièrement comparé à un génie du ballon rond, tandis que CR7 est plus loué pour son travail sans failles pour arriver à ce niveau de performance.