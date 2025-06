Lewandowski en Arabie Saoudite, séisme au Barça ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski va quitter le club catalan pour l'Arabie Saoudite une fois qu'il sera libre annonce le grand quotidien barcelonais Sport.

Le buteur polonais du FC Barcelone a encore un an de contrat avec son équipe, mais il dispose d'une option pour une saison supplémentaire. Mais ce samedi, Sport annonce que Robert Lewandowski a déjà négocié un futur contrat avec un club d'Arabie Saoudite. Ce n'est pas la première fois qu'il se chuchote que l'ancien joueur du Bayern Munich va rejoindre la très lucrative Saudi Pro League, mais cette fois le quotidien sportif catalan et quelques médias saoudiens l'annoncent, Robert Lewandowski a donné son accord pour s'engager libre dans un an une fois son engagement avec le FC Barcelone terminé. Al-Riyadiyah, un quotidien saoudien, affirme que cette fois, la décision de Lewandowski est prise et qu’il l’a fait savoir à son entourage.

Lewandowski arrivera en Arabie Saoudite libre

💣 En Arabia confirman un acuerdo con Robert Lewandowskihttps://t.co/3DC9Id598U — Diario SPORT (@sport) June 21, 2025

« Il n’existe actuellement aucun type de discussion entre les représentants de la Ligue saoudienne et le joueur, mais cela viendra, et la Saudi Pro League verra le joueur rejoindre l’un de ses clubs à partir de 2026 », indiquent nos confrères d'Arabie Saoudite. Les représentants de Robert Lewandowski n'ont rien signé donc, mais ils n'ont pas non plus entamé des négociations avec les dirigeants du Barça pour une prolongation. De quoi forcément faire comprendre à ces derniers que le dossier est bien mal engagé et que si le FC Barcelone a payé 45 millions d'euros au Bayern Munich pour faire venir la star polonaise, il risque de voir partir Lewandowski librement.

De quoi forcément faire un peu mal au crâne à Joan Laporta, au moment où ce dernier se démène pour ramener les finances de son club dans le vert. A 36 ans, Robert Lewandowski, qui s'est exclu de lui-même de l'équipe nationale de Pologne, s'apprête donc à jouer son ultime saison en Europe. Espérons que cette ultime saison ne soit pas ternie par cette situation contractuelle.