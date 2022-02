Le Real vire un attaquant pour se payer Haaland

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Bien que Kylian Mbappé soit attendu de pied ferme à Madrid, le Real n'a pas abandonné son idée de recruter Erling Haaland également. Le Norvégien est plus coûteux à attirer que le Français, ce qui oblige les Madrilènes à faire le ménage dans leur effectif.

La prestation du Real Madrid face au PSG mardi soir a inquiété et mis en lumière le besoin évident de renouvellement de l'équipe merengue. Cet été, Florentino Perez et ses troupes comptent bien animer le mercato pour obtenir les cadors de demain. Dans cette optique, le Real a déjà recruté récemment Vinicius Jr, Rodrygo puis Eduardo Camavinga. Mais, le club madrilène va passer à la vitesse supérieure. L'arrivée libre de Kylian Mbappé est toujours attendue et plus proche que jamais mais elle ne suffit pas à assouvir l'appétit du président Perez.

Pour le duo Haaland-Mbappé, Asensio prié de plier bagage

Ce dernier veut en effet attirer l'autre crack en vogue, le Norvégien Erling Haaland, pour associer les deux en attaque. Un plan ambitieux et surtout coûteux. Si Mbappé peut venir libre, il faut payer la clause libératoire fixée à 75 millions d'euros par le Borussia Dortmund pour Haaland ainsi que les commissions pour le très gourmand agent du joueur, Mino Raiola. Ceci nécessite de récupérer de l'argent et de faire de la place dans la masse salariale du club, Marco Asensio est donc enjoint à quitter la Maison Blanche pour le journal espagnol El Nacional.

🚨| According to @BILD_Sport, Real Madrid have won the battle for Erling Braut Haaland. The norwegian striker will sign for Real Madrid - the only dilemma is this summer or 2023. #rmalive pic.twitter.com/XgtsvR0mPm — Madrid Zone (@theMadridZone) February 14, 2022

Le choix de l'ailier n'est pas anodin. Il est en fin de contrat en juin 2023 et devra donc être vendu pendant le prochain été. Le joueur est plus que d'accord pour partir, lassé de son statut d'éternel joker de luxe. Il possède une belle côte sur le marché où le Real attend une offre à au moins 40 millions d'euros. Parmi les candidats, les deux clubs de Milan même si Asensio ne veut pas aller en Serie A, Séville, Villarreal mais surtout Arsenal. Il plaît beaucoup à Mikel Arteta et les Gunners peuvent mettre rapidement le montant exigé par le Real Madrid. Une opération qui pourrait donc faire beaucoup d'heureux en Europe.