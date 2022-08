Le Real prend une décision radicale pour Benzema

Dans : Liga.

Par Marc Verti

Dans la forme de sa vie, Karim Benzema met tout le monde d'accord au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Malgré son âge avancé (34 ans) Florentino Pérez prend une décision importante sur le mercato.

Depuis le départ de Ronaldo en 2018, c'est Benzema qui a pris les rênes de l'attaque madrilène. Si certains doutaient de sa capacité à être le leader offensif du Real Madrid, le Français a mis tout le monde d'accord en inscrivant 135 buts en 4 saisons. Il a contribué aux sacres du Real en Liga (2020, 2022) et la victoire en Ligue des Champions l'année dernière. Ce qui offre une certaine légitimité à KB9 et un statut d'intouchable. Ce qu'a confirmé Florentino Pérez lors d'un entretien avec le journal espagnol Movistar, juste après la victoire de Real Madrid en Supercoupe d'Europe face à l’Eintracht Francfort (2-0). « Regardez tous les attaquants que nous avons, il (Benzema) ne va pas tomber malade mais s'il tombe malade, nous avons tellement d'attaquants que ça ne se remarquera même pas. » a déclaré le président du Real Madrid qui ne compte pas recruter d'attaquant supplémentaire, vu la forme de Benzema et qui compte sur les autres joueurs offensifs du club (Asensio, Rodrygo, Vinicius).

Karim Benzema dans la légende du Real Madrid

Une belle preuve de confiance de la part du dirigeant espagnol qui a pourtant mis Benzema en concurrence durant toute sa carrière au Real Madrid. Higuain, Adebayor, Jovic, Mariano. Tous se sont heurtés à la classe et au talent de l'attaquant français. Aujourd'hui, le travail paye puisqu'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde et file vers le premier ballon d'or de sa carrière. Deuxième meilleur buteur du Real Madrid avec 324 buts inscrits après CR7 (450 buts), Benzema est également le deuxième joueur le plus titré du club avec 23 trophées, juste derrière Marcelo et ses 25 sacres. Il ne fait aucun doute que le natif de Lyon battra ce record et inscrira son nom dans la légende d'un club tout aussi légendaire.