Le Real Madrid derrière l'affaire Negreira, le Barça accuse !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Accusé d'avoir versé de l'argent à un responsable des arbitres espagnols, le FC Barcelone s'est défendu ce lundi par la voix de Joan Laporta. Le président du Barça explique que cette affaire n'a rien à voir avec de la corruption, et que tout a été monté en épingle pour s'en prendre au club catalan.

Depuis plusieurs mois, l’air est vicié dans le football espagnol, et même européen, les révélations sur le versement par le FC Barcelone de 7,3 millions d'euros à l'arbitre José Maria Enriquez Negreira entre 2001 et 2018. Pour le Barça, cela correspond à l’activité de conseils donnés par l’officiel au club, ce qui est également le cas d’autres équipes, sauf que le fameux Negreira n’a pas réellement apporté les preuves de son activité de conseiller et qu’une somme d’un million d’euros a disparu dans la nature. Alors forcément, la machine s’est emballée, au point que certains clubs espagnols ont affirmé qu’ils étaient persuadés depuis longtemps que l’ogre barcelonais avait acheté la paix avec quelques rares arbitres, toujours les mêmes. Javier Tebas, le très véhément président de la Liga, a, lui aussi, fait peser de lourds soupçons sur le Barça, tandis qu’en France, certains supporters du PSG sont revenus sur l’arbitrage exotique lors de la fameuse remontada. Mais ce lundi, dans l’auditorium du Camp Nou, Joan Laporta est monté au créneau et le président barcelonais a tapé du poing sur la table

🔊@JoanLaportaFCB : "Les accusations doivent être prouvées. Nous vivons dans un État de droit, dont la base est la présomption d'innocence. Il n'y a pas eu de procès et nous sommes jugés." pic.twitter.com/WKVkZnqmip — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 17, 2023

Joan Laporta en est persuadé, toute cette histoire a été montée en épingle pour nuire gravement au FC Barcelone. « Les supporters de Barcelone souffrent d'une gigantesque campagne de diffamation. Ce sont des déclarations diffamatoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tout au long de son histoire, Barcelone a été un modèle de fair-play. Et pas seulement dans le football (…) Nous avons des détracteurs. Il y a des moments où ils nous ont fait payer pour être plus qu'un club. Mais aucune campagne de diffamation n'empêchera le Barça de continuer à être un club de référence dans le monde entier et d'être aimé par des millions de Catalans et des millions de personnes dans le monde », a d'abord lancé le président barcelonais, avant de dire qui il voyait derrière ce qu'il estime donc être une campagne de diffamation bien organisée et dont il pense connaître les instigateurs.

Le Real Madrid pointé du doigt par Laporta

« Le FC Barcelone n'a jamais mené d'action ayant pour but ou l’intention d'avoir un avantage sportif en sa faveur (…) Le Parquet n'a pas été en mesure de démontrer que les versements effectués aux sociétés liées à M. Negreira pouvaient influencer les nominations arbitrales ou les résultats des matchs. Et s’ils n'ont pas pu le faire, c’est que ce n'était pas possible (…) Je tiens à pointer du doigt le président de la Liga, qui a fait preuve d'un manque de professionnalisme évident (…) Je pense qu'il est bon de rappeler que pendant soixante-dix ans, la plupart des présidents du conseil technique de l’arbitrage ont été des ex-membres, des ex-joueurs ou des ex-dirigeants du Real Madrid. Durant ces années, les personnes qui ont nommé ceux qui devaient rendre justice sur le terrain, ce sont des anciens du Real Madrid », a fermement martelé Joan Laporta, qui pense aussi que la présence du Barça dans le projet de la Super League n'a pas joué en sa faveur.