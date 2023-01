Le Real Madrid aidé par les arbitres, l’Atlético accuse !

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Battu par le Real (3-1, a.p.) en quart de finale de Coupe du Roi jeudi, l’Atlético crie au scandale. Les Colchoneros ne digèrent pas l’arbitrage qu’ils jugent trop souvent favorable aux Merengue.

Parfois pointé du doigt en Ligue des Champions, le Real Madrid l’est aussi en Coupe du Roi. Les hommes de Carlo Ancelotti viennent de remporter leur quart de finale contre l’Atlético Madrid. Mais les Colchoneros crient au scandale à cause de l’arbitrage de César Soto Grado, notamment coupable selon eux d’avoir épargné un second carton jaune au Merengue Dani Ceballos à la 71e minute. Après la rencontre, plusieurs acteurs ont ouvertement critiqué l’officiel. Puis le directeur général Miguel Angel Gil Marin a publié un communiqué qui n'est pas passé inaperçu.

Miguel Ángel Gil: "Con 0-1, en el minuto 71, jugándose el pase para semifinales de Copa en su propio estadio, dejar al Real Madrid con 10 jugadores son palabras mayores"



ℹ️ https://t.co/F8DTRte2CQ — Atlético de Madrid (@Atleti) January 27, 2023

« J'ai le plus grand respect pour le corps arbitral et je suis convaincu que leur intention est toujours la meilleure, mais quiconque regarde de l'extérieur peut constater que depuis des décennies, c'est presque toujours la même chose, a lâché le dirigeant sur le site officiel de l’Atlético. Malheureusement, cela ne surprend personne, ce n'est plus une nouvelle. C'est quelque chose de très évident et il suffit de se rappeler l'histoire. Le Real est un club avec un environnement très fort, avec beaucoup d'intérêts autour de lui. »

L'appel de l'Atlético

« Ils créent une telle pression qu'il est normal que cela affecte les personnes qui doivent prendre des décisions. Ils sont conscients de ce qui les attend s'ils sont lésés par une erreur ou même une bonne décision. Le système est comme ça et nous, l'Atlético, ne pouvons pas changer les choses seuls. (...) Ce stade et la couleur de ce maillot ne devraient pas peser au moment de prendre des décisions justes. Nos joueurs ont subi les conséquences de toute cette pression et cela m'indigne », a écrit Miguel Angel Gil Marin, qui dénonce ainsi un arbitrage pro-Real depuis des années. Autant dire que ses accusations font du bruit en Espagne.