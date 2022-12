Le Real Madrid a trouvé mieux que Mbappé

Le Real Madrid cherche de la vitesse, de la percussion, le moyen d'enflammer ses côtés avec un jeune joueur talentueux. Quoi de mieux...qu'Alphonso Davies. Le latéral gauche du Bayern est visé pour 2024 par les Merengues.

En 2022, d'une certaine manière, la Ligue des champions remportée au Stade de France est venue valider la nouvelle stratégie du Real Madrid. Finies les stars confirmées mais onéreuses, le club merengue préfère désormais les jeunes pépites talentueuses pour se construire un avenir doré. Rodrygo, Vinicius, Camavinga et bientôt Endrick. Le sang neuf est là pour un Real qui mise aussi sur la vitesse. On l'a bien compris chez Florentino Perez, le football de 2022 est plus rapide et nécessite des fusées pour passer par les côtés. Si offensivement le matériel est opérationnel, derrière il manque un élément pour compléter l'effectif.

Ce joueur recherché, Alphonso Davies l'incarne parfaitement. Le latéral gauche du Bayern Munich fait sensation depuis qu'il a émergé lors de la saison 2019-2020. Il assure défensivement mais apporte surtout énormément dans le domaine offensif. Sa vitesse et sa technique font mal à de très nombreuses défenses. Si bien qu'avec le Canada, il joue ailier gauche. Lors de la coupe du monde 2022, il a été flashé à 35,6 km/h. C'était la deuxième vitesse de pointe du tournoi derrière le Ghanéen de Rennes Sulemana.

🚨 Alphonso Davies is a goal for Real Madrid in 2024’s summer. The club like him a lot & believe he‘s the best LB of the next few years. @diarioas pic.twitter.com/gLvX4jvfbC