Le Real fait peur, Xabi Alonso exige ce monstre à 60 ME

Le Real Madrid n’a convaincu personne mercredi soir pour la grande première de Xabi Alonso, lors de la Coupe du monde des clubs face à Al-Hilal. L’entraîneur espagnol espère encore pouvoir renforcer son équipe d’ici la fin du mercato et cible pour cela un défenseur central au Portugal.

La grande première de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid était très attendue, mais la déception a été à la hauteur de l’impatience des supporters du club merengue avant ce match contre Al-Hilal (1-1). Il ne fallait pas s’attendre à des miracles, quelques jours seulement après le premier entraînement dirigé par l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen et il n’y a effectivement pas eu d’amélioration dans le jeu du Real Madrid, très brouillon face au club saoudien. Malgré les renforts de Dean Huijsen et de Trent Alexander-Arnold, l’entraîneur du Real Madrid n’est pas satisfait de son secteur défensif.

Ousmane Diomande - Primeira Liga 24/25:



☑️31 games

⚽️2 goals

🔄76 passes per 90

📈94% pass accuracy

🛡️1.3 tackles per 90

🥷1.1 interceptions per 90

🧹2.9 clearances per 90

⚔️53% of ground duels won

✈️65% of aerial duels won



21 years of age. A fantastic CB to watch with a huge… pic.twitter.com/QAN2WXUwYo