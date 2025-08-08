Le FC Barcelone offre un joueur en Arabie Saoudite

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Arrivé à l’été 2023 du côté du FC Barcelone, Inigo Martinez va quitter le club catalan pour zéro euro. Ce vendredi, Fabrizio Romano évoque que l’Espagnol va passer sa visite médicale du côté d’Al Nassr. Le FC Barcelone va donc faire une économie de salaire, mais Hansi Flick ne s’attendait pas à ce départ.

Mauvaise nouvelle pour Hansi Flick. Le technicien allemand du FC Barcelone va perdre un élément sur cette fin de mercato. Très utilisé la saison passée (46 apparitions toutes compétitions confondues) Inigo Martinez va quitter la Catalogne. L’Espagnol est donc le cinquième transfert de l’été pour le champion d’Espagne. Le défenseur central de 34 ans va s’engager du côté de l’Arabie Saoudite. Un transfert qui aura certaines conséquences en interne. Des joueurs deviennent donc intransférables en interne pour permettre de conserver un effectif conséquent.

Martinez s’en va pour 0 euro

🚨🟡🔵 Al Nassr have booked medical tests for Inigo Martinez set to take place already this week.



His one year deal with option until June 2027, ready to be signed. pic.twitter.com/kh48a659Re — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Ce vendredi, Fabrizio Romano dévoile que le joueur est à quelques jours de passer sa visite médicale du côté d’Al Nassr. L’international espagnol (21 sélections, un but) va rejoindre Cristiano Ronaldo du côté du Moyen-Orient. L’ancien joueur de l’Athletic Bilbao va parapher un contrat jusqu’en 2027. De son côté le FC Barcelone avait déjà refusé une offre similaire l’an passé en promettant au joueur de le laisser partir si une même opportunité venait à se représenter. Chose promise, chose due, Inigo Martinez va donc quitter le champion d’Espagne en titre pour zéro euro. Le joueur va résilier son contrat avec le club catalan avec lequel il était lié jusqu’en 2026. De son côté, la formation d’Hansi Flick va pouvoir économiser 12 millions d’euros de salaire annuel. Le départ de Martinez a pour conséquence que Andreas Christensen est désormais devenu intransférable afin de garder le nombre dans l’affectif rapporte AS.