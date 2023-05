Le Barça prépare l’avenir sans Messi, le choc

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, un retour de Lionel Messi au FC Barcelone est évoqué avec insistance. Mais le club blaugrana prépare aussi un scénario qui n’implique pas le retour de l’international argentin en Catalogne.

En fin de contrat au mois de juin avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi quittera la Ligue 1 dans deux semaines. La destination de La Pulga est en revanche un mystère. Etats-Unis, Arabie Saoudite… ou Barcelone, tout semble possible pour le champion du monde 2022. Ces dernières semaines, la piste qui se dégage semble clairement être celle d’un retour au Barça mais pour des raisons économiques connues de tous, il est impossible pour le moment de considérer comme acté le come-back de Lionel Messi dans son club formateur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Pour rendre possible le retour du n°30 du Paris Saint-Germain, le club blaugrana devra vendre plusieurs joueurs afin de faire rentrer de l’argent frais et libérer de la masse salariale. Autant dire que pour l’heure, la signature de Lionel Messi au FC Barcelone est encore hypothétique. La preuve, Don Balon affirme que Joan Laporta prépare depuis plusieurs semaines un scénario dans lequel Lionel Messi ne reviendrait pas. Et le président du champion d’Espagne a identifié un joueur qui pourrait renforcer l’effectif à la disposition de Xavi dans le cas où Messi ne revienne jamais.

L'option Roberto Firmino sérieusement étudiée par Barcelone

Il s’agit de Roberto Firmino, libre de tout contrat après son départ de Liverpool, où il est en fin de contrat. A l’instar de l’international argentin, le futur ex-attaquant des Reds peut évoluer dans un rôle de meneur de jeu et pourrait apporter son expérience aux jeunes pépites barcelonnaises. La piste a par ailleurs le mérite d’être peu onéreuse pour le Barça dans la mesure où Firmino est libre et donc disponible pour zéro euro. La vie sans Lionel Messi, le club de Barcelone s’y prépare donc même si officiellement, le retour de l’enfant prodige reste une priorité.