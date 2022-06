Le Barça est ruiné, Laporta veut virer Piqué

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours contraint d’alléger sa masse salariale, le FC Barcelone semble prêt à tout pour parvenir à ses fins. Le club catalan serait même disposé à pousser Gerard Piqué vers la retraite afin de ne pas avoir à payer ses revenus prévus jusqu’en 2024.

Le FC Barcelone a beau afficher de grandes ambitions sur le marché des transferts, ses difficultés sur le plan économique n’ont pas disparu. Le patron de la Liga Javier Tebas a récemment lancé un avertissement aux Blaugrana, qu’il juge incapables de recruter Robert Lewandowski à l’heure actuelle. Autant dire que le Barça n’a pas apprécié cette déclaration publique. Mais la sortie du dirigeant montre à quel point la situation est déjà urgente. D’ailleurs, la presse espagnole croit savoir que le vice-champion d’Espagne s’active pour débloquer son mercato.

Images: Piqué, Busquets, Pedri and Fati in next season's home kit. pic.twitter.com/xEaTi4AOBT — barcacentre (@barcacentre) June 3, 2022

Pour commencer, le président Joan Laporta tente de conclure des accords avec des partenaires pour augmenter les revenus du club. Quant au marché des transferts, les décideurs essaient de pousser les indésirables vers la sortie. Et apparemment, le cadre Gerard Piqué ne serait pas épargné. En effet, le Barça envisage de demander à ses joueurs une nouvelle baisse de salaire après celles obtenues pendant la crise sanitaire. Mais d’après la chaîne TV3, le défenseur central, lui, serait carrément poussé vers la retraite ! Car à 35 ans, l’Espagnol, évidemment impossible à vendre, n’a plus le rendement ni la condition physique nécessaires pour justifier son salaire.

Le Barça veut économiser 80 M€

Le joueur qui a terminé la saison à l’infirmerie doit encore toucher 80 millions d’euros brut pendant ses deux dernières années de contrat. Un montant énorme pour les finances du club, qui n’a sûrement pas oublié les anciennes déclarations de Gerard Piqué. Par le passé, le Blaugrana avait assuré qu’il ne voulait pas terminer sa carrière en tant que remplaçant. Et qu’il était disposé à partir s’il devenait un problème pour son club formateur. Ce moment est peut-être arrivé plus vite qu’il ne l’espérait. En tout cas, après avoir annoncé qu'il n'avait pas un sou pour prolonger Lionel Messi il y a un an, le Barça a néanmoins dépensé comme rarement pour se payer Ferran Torres (55 ME), Pierre-Emerick Aubameyang ou Adama Traoré, pour faire à nouveau grimper la masse salariale. Au point de se retrouver incapable de faire signer Robert Lewandowski cet été ?