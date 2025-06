Lamine Yamal révolte le vestiaire du Barça ‍!

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après une saison étincelante, Lamine Yamal a pris une nouvelle dimension au FC Barcelone. Le jeune ailier n’est plus un joueur comme les autres et possède une certaine influence. Une situation qui commence à agacer certains coéquipiers de l’Espagnol.

Lamine Yamal a définitivement changé de statut. L’ailier du FC Barcelone n’est plus traité de la même manière, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Pendant ses vacances, l’Espagnol de 17 ans fait beaucoup parler pour de mauvaises raisons. Le voir côtoyer Neymar au Brésil n’est pas forcément rassurant. Mais ce n’est rien comparé aux rumeurs qui circulent sur de prétendues relations avec des femmes plus âgées. Et comme si ça ne suffisait pas, la presse locale vient en rajouter une couche avec des tensions autour de Lamine Yamal dans le vestiaire du Barça.

Depuis sa prolongation de contrat en mai dernier, le Blaugrana fait partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Selon le média Don Balon, le choix de la direction ne fait pas l’unanimité compte tenu de l’âge de l’ailier. Certains coéquipiers s’interrogent également sur l’influence et les exigences de Lamine Yamal. Le champion d’Espagne, qui avait d’abord fait de Luis Diaz sa priorité, s’est rapidement dirigé vers Nico Williams, ami proche du phénomène. Ce dernier serait-il intervenu dans les choix de la direction sportive ?

Le choix Nico Williams ne passe pas

Apparemment, Raphinha et Ferran Torres y croient. Les deux Barcelonais, potentiels concurrents de Nico Williams si l’ailier de Bilbao finit par signer, n’auraient pas apprécié l’insistance de Lamine Yamal pour recruter son coéquipier en sélection. Si les tensions se confirment, la situation ne sera pas simple à gérer pour le coach Hansi Flick à la reprise. Le Barça sait à quel point ce type de jalousie peut polluer un vestiaire, le club catalan ayant constaté le même phénomène avec Lionel Messi par le passé.