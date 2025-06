Lamine Yamal part en vrille, le Barça appelle Nico Williams

Dans : Liga.

Actuellement en vacances au Brésil, Lamine Yamal fait parler de lui pour de mauvaises raisons. L’ailier du FC Barcelone se retrouve impliqué dans des scandales extra-sportifs. Ces polémiques ne peuvent qu’inquiéter les dirigeants catalans, impatients de recruter Nico Williams pour recadrer le jeune talent.

Pendant que les concurrents du FC Barcelone disputent le Mondial des clubs aux Etats-Unis, Lamine Yamal fait l’objet de polémiques. L’ailier de 17 ans, qui passe actuellement ses vacances au Brésil aux côtés de Neymar, se retrouve impliqué dans des scandales avec des femmes plus âgées. Tout a commencé lorsque le Blaugrana a été photographié en compagnie de l’influenceuse Fati Vazquez (29 ans). Il n’en fallait pas plus pour que l’on évoque une relation entre eux. Et comme si ça ne suffisait pas, Lamine Yamal est cette fois associé à Claudia Bavel (29 ans).

Lamine Yamal compartiendo vacaciones con su ídolo, Neymar 🤙🏖️ pic.twitter.com/k9zMNm6Xar — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 21, 2025

Cette créatrice de contenus pour adultes a en effet relayé des messages dans lesquels l’international espagnol lui demandait de venir chez lui. « Il dit m’avoir rejeté alors que c’est lui qui a cherché à me contacter et qui a insisté pour que je le rencontre », a révélé la jeune femme dans l’émission TardeAR. Autant dire que le FC Barcelone se serait bien passé de toute cette agitation. Les dirigeants ont même de quoi s’inquiéter au sujet du professionnalisme de leur phénomène. Dans ce contexte, le club catalan a tout intérêt à accélérer les démarches pour le transfert de Nico Williams (22 ans).

Le mentor Nico Williams

Plus qu’un ami proche, l’ailier de Bilbao agit aussi comme un grand frère avec Lamine Yamal, explique Mundo Deportivo. La cible du Barça n’hésite pas à lui dire ce qu’il n’a pas forcément envie d’entendre. « J’essaie de le conseiller du mieux que je peux, comme mon frère l'a toujours fait avec moi, confiait le frère d’Iñaki Williams pendant l’Euro 2024. J'essaie de faire en sorte qu'il ne se prenne pas trop la tête. » Simple exemple, Nico Williams veillait à ce que son jeune coéquipier n’arrive pas en retard aux rendez-vous fixés par le sélectionneur Luis de la Fuente durant cet Euro. Sans doute le genre de mentor dont Lamine Yamal a besoin pour éviter de déraper.