La soeur de Cristiano Ronaldo dérape, le Real refuse le clash

Après des piques interposées entre la sœur de Cristiano Ronaldo et Florentino Pérez concernant CR7, le président du Real Madrid a pris la décision de calmer la polémique.

Il y a quelques jours, Florentino Pérez était alpagué par des supporters du Real Madrid. Les fans merengues demandaient au président du Real de faire revenir Cristiano Ronaldo en Liga. Le Portugais recherche tant bien que mal un club pour le faire quitter Manchester United et lui permettre de continuer de jouer la Ligue des Champions. Face à cette demande, Pérez à été très sec. « Encore ? Mais il a 38 ans. » a lâché celui qui avait recruté CR7 en 2009 pour 94 millions d'euros. Un record à l'époque. Une petite pique qui a été très mal vécu par le clan du quintuple ballon d'or. La sœur de Ronaldo, Katia avait alors répondu à cette phrase sur un post Instagram en défendant son frère. « Il a 38 ans mais il peut sauter à 2 mètres de haut, rester en l'air pendant 3 minutes et son corps ne contient pas de graisse. Respecte-toi vieil homme, tu as 75 ans. » avait écrit la sœur de CR7 qui prend souvent position sur les réseaux sociaux pour défendre le Portugais face à ses détracteurs.

Ronaldo au Real , le retour impossible

Florentino Pérez qui a voulu titiller Ronaldo, n'a pas répondu au commentaire de Katia Aveiro, préférant éteindre toute polémique plutôt que l'envenimer, affirment les médias madrilènes. Toutefois, cette petite guerre laisse entendre qu'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid est totalement impossible. Bien qu'il soit le meilleur buteur de club de la Maison Blanche avec 450 buts inscrits, le Real Madrid vit très bien depuis son départ du club en 2018, notamment grâce à la forme flamboyante de Karim Benzema. À bientôt 38 ans, Ronaldo doit trouver une autre porte de sortie s'il souhaite quitter Manchester United, dans la tourmente après un début de saison catastrophique en Premier League.