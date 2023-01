La Liga recale Gavi, c’est toujours la crise au Barça

Malgré la vente de nombreux actifs l’été dernier, le FC Barcelone reste en grande difficulté sur le plan financier. Le club catalan, qui n’a aucune marge en ce qui concerne le fair-play financier de la Liga, ne peut même pas valider la prolongation de son milieu de terrain Gavi auprès de l’instance espagnole.

Le FC Barcelone n’est pas sorti d’affaire. Etouffé par le fair-play financier de la Liga, le vice-champion d’Espagne avait quand même trouvé le moyen de recruter l’été dernier. Le président Joan Laporta avait opté pour la vente de nombreux actifs du club. Une mesure seulement provisoire puisque la direction se retrouve confrontée aux mêmes difficultés quelques mois plus tard.

Vous l’aurez sans doute remarqué, le Barça n’est pas le principal animateur de ce mercato hivernal. L’entraîneur Xavi assure qu’il souhaite conserver le même effectif. Mais de toute façon, ses supérieurs ne sont pas du tout en mesure de renforcer son groupe. Pire, le club catalan ne peut même pas valider la prolongation de Gavi. Pour rappel, le milieu de 18 ans avait prolongé son contrat jusqu’en 2026 le 14 septembre dernier.

Le Barça pensait ainsi blinder sa pépite avec une clause libératoire fixée à un milliard d’euros. A ce moment, les Blaugrana avaient officialisé ce nouveau bail et Gavi avait fièrement célébré la nouvelle au Camp Nou. Seulement voilà, toujours à cause du fair-play financier de la Liga, le média ESPN nous apprend que l’instance espagnole refuse de valider le nouveau contrat du jeune talent.

LaLiga has rejected Barcelona's request to register Gavi as a first-team player with a new contract, sources have told @alexkirkland and @moillorens 😳 pic.twitter.com/CVpsdC91BP