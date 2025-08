L’Espagne met une gifle au Real Madrid

Le Real Madrid avait demandé le report de sa première journée de Liga contre Osasuna. La raison, le club estimé que ses joueurs ont besoin de plus de vacances après avoir disputé la Coupe du monde des clubs au début de l’été. Une décision rejetée par la commission indépendante en Espagne. Le club a 48H pour faire appel.

Le Real Madrid ne bénéficiera que de quinze jours après son retour de vacances pour préparer ses débuts en Liga. Le club de la capitale espagnole veut repousser la date de cette première journée contre Osasuna. Une première fois refusée, la décision est passée devant une commission indépendante. Le choix reste inchangé, le Real Madrid jouera le 19 août prochain en championnat. Le verdict a été rendu et la Maison blanche n’a que 48 heures pour faire appel de la décision.

