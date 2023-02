Karim Benzema ne ratera pas ce Mondial

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Jeudi, Karim Benzema est sorti blessé lors du match Real Madrid-Valence. On a rapidement craint une rechute pour lui après sa chaotique fin d'année 2022. Heureusement, Carlo Ancelotti a rassuré tout le monde concernant la durée d'indisponibilité de l'attaquant français.

Les vieux démons ont ressurgi pour Benzema jeudi soir. Sur la pelouse de Bernabeu, l'attaquant français du Real Madrid a hâté sa sortie contre Valence après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Son langage corporel n'était pas satisfaisant, à l'image de celui qu'il avait au moment de déclarer forfait pour le Mondial 2022 à quelques jours des débuts de l'Equipe de France. Les supporters madrilènes ont logiquement craint un nouveau coup dur pour Benzema, lequel est indispensable au Real à son meilleur niveau surtout au vu du rendez-vous imminent contre Liverpool en C1.

Benzema ne loupera qu'un 1 à 2 matchs maximum

Dans ce contexte, la sortie de Carlo Ancelotti en conférence de presse ce samedi était scrutée avec beaucoup d'attention. Avec le Mondial des clubs à jouer au Maroc la semaine prochaine, on pouvait s'attendre à un repos forcé en Espagne de Benzema. Mais, Ancelotti a rassuré tout le monde. A l'instar de Militao aussi touché jeudi, il compte bien sur le Français pour le déplacement au Maroc et ce dernier ne ratera que le déplacement à Majorque en Liga dimanche.

Carlo Ancelotti annonce le retour de Karim Benzema pour la Coupe du monde des clubs https://t.co/bAXZMf55wI — Foot Mercato (@footmercato) February 4, 2023

« Militao et Karim (Benzema) sont en train de passer des examens médicaux en ce moment même. Ca a l'air de n'être rien de grave. Je pense qu'ils seront écartés pour demain, mais ils voyageront avec nous pour le Mondial des clubs, et ils seront disponibles pour le premier ou le deuxième match. […] Leur blessure est assez bénigne », a t-il confié devant la presse. Une bonne nouvelle pour les Merengues, moins performants ces derniers temps et très dépendants du Ballon d'Or 2022.