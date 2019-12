Karim Benzema n'a qu'un rival, Lionel Messi

Dans : Liga.

Karim Benzema a perdu la tête du classement des buteurs en Liga suite au triplé de Lionel Messi contre Majorque, mais l'attaquant français du Real Madrid est vu en Espagne comme le seul capable de tenir tête au sextuple Ballon d'Or.

Avec un but et une passe décisive samedi contre l’Espanyol, Karim Benzema a confirmé sa forme éblouissante, mais un peu plus tard, le joueur français du Real Madrid a compris que dans la lutte pour le titre honorifique de Pichichi il avait face à lui un monstre. Grâce à un triplé face à Majorque, Lionel Messi est en effet passé devant l’ancien lyonnais, la star du Barça ayant marqué 12 buts en 10 matchs, contre 11 réalisations en 14 rencontres pour Karim Benzema. Il n’empêche, en Espagne, les performances de KB9 sont soulignées avec énormément de respect. Car depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, le Français assume avec talent un rôle qui n’est pas facile.

Ce dimanche, OK Diario rappelle quand même que malgré la concurrence de Lionel Messi, Karim Benzema affiche des statistiques impressionnantes. « Le Français confirme les bons sentiments qu'il a laissés l'année dernière, alors qu'il était l'un des seuls joueurs des Merengue à être à la hauteur. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il est clairement le chef de file de l'attaque madrilène et ne se lasse pas de le confirmer. Cette saison, aux 11 buts en Liga doivent en ajouter quatre autres en Ligue des Champions, ce qui fait 15 buts à son actif. Des chiffres qui en font un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais Karim Benzema n’est pas seulement réputé pour marquer. Car sur le plan des passes décisives, Benzema en compte sept, cinq en Liga et deux en Ligue des champions », fait remarquer Hugo Carrasco, qui est persuadé que l’attaquant français du Real Madrid est clairement le seul à pouvoir priver Lionel Messi d’un trophée de plus en fin de saison.