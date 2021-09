Karim Benzema Ballon d'Or, un supporter entre sur le terrain !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le début de saison de Karim Benzema avec le Real Madrid pousse les supporters de l'attaquant français à en faire un favori pour le Ballon d'Or même s'il n'a pas gagné de titre majeur cette année. Et Carlo Ancelotti entre dans la danse.

200 buts marqués en Liga, 8 buts inscrits depuis le début de la saison, soit autant que l’effectif du FC Barcelone, et 7 passes décisives, Karim Benzema aligne des performances stratosphériques avec le Real Madrid. Et même si en 2021, KB9 n’a pas réellement gagné un trophée majeur avec les Merengue et avec les Bleus, sa candidature au Ballon d’Or n’est pas réellement choquante. Mais tandis que le scrutin se rapproche, en Espagne on commence à faire monter la mayonnaise, puisqu’après plusieurs journalistes proches du Real Madrid, qui ont plaidé la candidature de l’ancien Lyonnais, c’est Carlo Ancelotti qui a reconnu que l’idée de voir Karim Benzema décrocher le Graal individuel n’était pas saugrenue, loin de là même. Pour l’entraîneur madrilène, même si l’attaquant français rate sa cible cette année, il aura encore l’occasion d’enfin décrocher le Ballon d’Or.

Karim Benzema Ballon d'Or en 2021...ou en 2022 ?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les habituels candidats à la victoire finale dans ce trophée, doivent désormais compter avec Karim Benzema prévient Carlo Ancelotti. « Je crois que pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il a accompli la saison dernière, Benzema doit faire partie de la liste des joueurs en lice pour le Ballon d'Or. Cela dit, Karim a le temps de le gagner parce que je ne pense pas que ce soit sa dernière saison. Karim est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps », a lancé, avec un petit sourire en coin, l’entraîneur italien du Real Madrid, qui s'y connait en bons joueurs et en bons vins. Reste que pour parvenir à ses fins, Karim Benzema doit ajouter un trophée majeur, et pourquoi pas la Ligue des Nations en octobre prochain avec l'équipe de France.