Jusqu’au bout, c’est la guerre entre le Real et Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Mercato.

Cette fois, Cristiano Ronaldo a visiblement dépassé le stade des simples menaces.

La star du Real Madrid souhaite vraiment quitter la Maison Blanche et se prépare à rejoindre la Juventus Turin. Du moins si toutes les parties concernées parviennent à s’entendre. Il vaudrait mieux, car les relations entre le Portugais et Florentino Pérez sont plus que jamais tendues. En désaccord depuis des mois au sujet d’une revalorisation salariale, les deux hommes ne se font plus aucun cadeau ! La preuve avec cette information du média catalan Sport, qui révèle que le Real ne rendra aucun hommage à son attaquant.

Le président des Merengue refuse d’organiser un événement public pour les adieux de CR7, qui prévoit donc d'annoncer la nouvelle via une vidéo sur les réseaux sociaux. A croire que leur conflit a effacé les nombreux exploits et les titres de Cristiano Ronaldo depuis son arrivée en 2009. Pour ceux qui en doutaient encore, la guerre est bel et bien déclarée. Dans ces conditions, le Real ne facilitera pas les négociations avec la Juve, ou avec le Paris Saint-Germain, annoncé comme l’autre destination possible pour l’ancien Mancunien.