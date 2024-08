Julian Alvarez signe à l'Atlético de Madrid

L'Atlético de Madrid et Manchester City ont annoncé conjointement le transfert de Julian Alvarez vers le club espagnol. Si aucun détail financier n'a été dévoilé, on évoque un transfert à hauteur de 95 millions d'euros en incluant les bonus. Le PSG avait été évoqué dans ce dossier, mais ce sont les Colchoneros qui ont raflé la mise.

We can confirm Julian Alvarez has joined Atletico Madrid on a permanent deal.



Wishing you all the best, Julian 🩵