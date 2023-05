Jordi Alba officialise son départ du Barça

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Jordi Alba a officialisé son départ du FC Barcelone en fin de saison. C'est une nouvelle page de l'histoire du club catalan qui se tourne.

Onze ans après avoir rejoint le Barça en provenance de Valence, et désormais âgé de 34 ans, Jordi Alba a confirmé ce mercredi qu'il quittait Barcelone. Sous le maillot des Blaugrana, le défenseur international espagnol a gagné la totalité des trophées possibles, dont une Ligue des champions en 2015 et la Coupe du Monde des clubs la même année. Avec l'Espagne, il a remporté l'Euro 2012. On ne sait pas ce qu'il fera la saison prochaine, mais son nom avait été évoqué en Arabie Saoudite si Lionel Messi rejoignait ce Championnat après avoir quitté le PSG.