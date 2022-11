Hazard trop gros pour le Real, la Belgique s’agace

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé au Real Madrid, le Belge Eden Hazard reste la cible de nombreuses critiques en Espagne où l'on dénonce sa condition physique. Ces commentaires agacent son sélectionneur Roberto Martinez qui ne comprend pas le traitement infligé à son capitaine.

Cette saison n’est toujours pas celle d’Eden Hazard. Longtemps freiné par des blessures, l’attaquant du Real Madrid ne fréquente plus l’infirmerie. Le problème vient des choix de son entraîneur Carlo Ancelotti qui ne lui accorde qu’un temps de jeu très limité. L’international belge n’a débuté que deux matchs toutes compétitions confondues. Et ses apparitions n’ont jamais convaincu l’Italien, ni la presse espagnole qui continue de dénoncer son surpoids.

Un traitement injuste d’après son sélectionneur Roberto Martinez. « Eden Hazard peut faire de mauvais matchs et avoir des moments où il n'est pas à son meilleur niveau. Les gens disent que c'est à cause de sa morphologie, qu'il a trop de graisse. Eh bien il a la même masse graisseuse quand il fait la différence, a réagi le coach des Diables Rouges dans un entretien accordé à talkSPORT. Vous devez comprendre que c'est un joueur basé sur son talent et non un joueur basé sur le physique qu'il apporte au jeu. Il a ses points forts pour affronter les gens dans ces situations un contre un. »

« Hazard n’a pas besoin de transpirer »

« S'il ne joue pas bien, le commentaire facile, le commentaire paresseux, c’est de dire qu'il n'est pas aussi mince ou athlétique qu'il devrait l'être, a poursuivi Roberto Martinez. Eden peut avoir de bons et de mauvais matchs, mais il a toujours la même morphologie. Il est tellement talentueux. Il est né pour jouer au football. Je pense qu'il fait partie de ces gens dont on voit tout de suite que ce n'est pas un travail pour eux, ce n'est pas une corvée, qu’il n’a pas besoin de transpirer pour faire la différence. » Incapable de convaincre Zinedine Zidane puis Carlo Ancelotti, l’ancien Lillois va disputer le Mondial 2022 avec un rythme insuffisant.