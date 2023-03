Haaland et Guardiola en désaccord, le Real oublie Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Déçu des performances de Karim Benzema, qui n’est toujours pas certain de rester la saison prochaine, le Real Madrid va miser gros sur un attaquant cet été. La priorité se nommait Kylian Mbappé il y a encore quelques mois. Mais plusieurs paramètres rendent la piste Erling Haaland plus accessible pour la Maison Blanche.

Pendant qu’il s’étonne des explications de Didier Deschamps suite à son forfait au Mondial 2022, Karim Benzema fait parler pour d’autres raisons bien différentes en Espagne. La presse locale s’interroge sur le niveau et la condition physique de l’attaquant du Real Madrid. Et les médias ne sont pas les seuls inquiets. Le club madrilène a également des doutes, ce qui peut expliquer la longueur des discussions pour la prolongation de son contrat qui expire en juin prochain.

🔴 Karim Benzema dément les propos de Didier Deschamps. pic.twitter.com/T0IKvhryy0 — Vibes Foot (@VibesFoot) March 10, 2023

Quoi qu’il en soit, avec ou sans KB9, la Maison Blanche a prévu de se renforcer en pointe, et pas avec n’importe qui. Le Real Madrid veut du lourd et pensait initialement à Kylian Mbappé. Mais ces derniers mois, plusieurs paramètres incitent les Merengue à se tourner vers Erling Haaland. Sans parler de la colère des supporters qui n’ont toujours pas digéré le refus du Parisien, le Real Madrid s’aperçoit qu’en raison des performances décevantes et de l’avenir incertain de Karim Benzema, l’effectif a besoin d’un pur avant-centre.

Haaland plutôt que Mbappé ?

Ce n’est un secret pour personne, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’aime pas ce rôle de « pivot », contrairement au buteur de Manchester City qui affole les compteurs dès sa première saison en Angleterre (27 buts en 25 matchs en championnat). Le Real Madrid est évidemment impressionné. Mais surtout, le club dirigé par Florentino Pérez suit attentivement la situation des Citizens, menacés par une enquête pour non-respect des règles financières de la Premier League.

Pour les Madrilènes, d’éventuelles sanctions pourraient inciter le Norvégien à partir. Tout comme les désaccords annoncés avec Pep Guardiola. En effet, le média El Nacional croit savoir que le « Cyborg » n’apprécierait pas le plan de jeu de son manager, dans lequel il ne touche que rarement le ballon. De son côté, le Real Madrid, dont le budget mercato est estimé à 200 millions d’euros, pense pouvoir le mettre dans de meilleures conditions.