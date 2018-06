FCB : Le plan B pharaonique du Barça après Griezmann !

Dans : Liga, Premier League, Mercato.

Prêt à payer la clause libératoire d’Antoine Griezmann, qui passera à 100 M€ en juillet, le FC Barcelone attend la décision du Français.

Selon la dernière tendance, l’attaquant aurait décidé de rester à l’Atlético Madrid. Un coup dur pour le club catalan ? Peut-être pas. Car le champion d’Espagne disposerait d’un plan de secours largement à la hauteur avec la piste Mohamed Salah ! D’après le quotidien As, l’entourage de l’Egyptien l’aurait proposé au Barça qui aurait ensuite ouvert les négociations. De son côté, Liverpool serait prêt à libérer son attaquant, à condition que l’offre soit suffisante.

Autant dire que la formation anglaise va réclamer plus que les 160 M€ (bonus compris) obtenus pour Philippe Coutinho l’hiver dernier. Cette fois, on parle du meilleur joueur et buteur (32 buts) de Premier League. Apparemment, cela n’a pas l’air d’effrayer le Barça, qui sait peut-être que l’arrivée annoncée de Nabil Fekir chez les Reds peut ouvrir la porte à Salah. Mais on n'en est pas encore là, puisqu'on ne connaît pas encore l'avenir des deux internationaux français.