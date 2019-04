FCB : Bartomeu est cash, le Barça refuse de partager Messi

Dans : Liga, Foot Europeen.

A le voir porter le FC Barcelone match après match, on se dit que la retraite est encore loin pour Lionel Messi (31 ans).

C’est aussi l’avis du club catalan qui espère bien le conserver le plus longtemps possible. Et tant pis si l’Argentin a émis le souhait de finir dans son pays natal à plusieurs reprises. Quitte à paraître égoïste, Josep Maria Bartomeu veut retenir son capitaine jusqu’à la fin de sa carrière. D’où la prolongation de contrat en préparation pour l’année 2020.

« Nous voulons qu’il ait une très longue carrière pour que l’on puisse continuer à en profiter, a confié le président du Barça à ESPN. Lionel a réussi à briser les frontières, tout le monde l’adore et il est applaudi dans tous les stades par les supporters adverses. Nous voudrions donc renouveler son contrat, c’est l’idée. Il est jeune, comme on peut le voir dans ses performances, et il a encore deux ans de contrat. Mais il s’améliore toujours, il innove toujours. » Il est donc difficile de se séparer de l’actuel meilleur buteur des championnats européens (32 buts).

Au Barça pour toujours ?

« Je pense qu’il a encore beaucoup d’années devant lui et dans les mois qui viennent, nous allons nous asseoir avec lui pour qu’il passe encore beaucoup d’années à Barcelone. Messi est l’homme d’un seul club, a assuré le dirigeant. Ça va plus loin que ce qu’il fait sur le terrain. Sa relation avec le Barça durera pour toujours. Je prends l’exemple de Pelé, qui est resté à Santos. Nous voulons que Messi reste à vie au Barça, qu’il joue ou qu’il soit lié au club après la fin de sa carrière. »

Reste à savoir jusqu’à quand les Blaugrana pourront compter sur les exploits du quintuple Ballon d'Or. « Il connaît son corps et le jour où il pensera qu’il ne peut plus continuer, il arrêtera. Léo est notre leader, c’est le meilleur joueur du monde. Il est fantastique mais nous savons qu’il n’est pas éternel. Peut-être que dans trois, quatre ou cinq ans, il nous dira : "OK, j'arrête le football." Donc on prépare le club pour l'avenir, pour l'après-Léo. Parce qu'on voudrait rester au top », a expliqué Bartomeu, qui espère que cette période arrivera le plus tard possible.