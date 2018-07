Espagne : Retraite internationale et triste fin pour Andrés Iniesta

Dans : Liga, Mondial 2018, Foot Europeen.

Ce dimanche, Andrés Iniesta a donc joué son dernier match sous le maillot de la Roja. Après avoir quitté le FC Barcelone, son club de toujours, le joueur de 34 ans a effectivement annoncé la fin de son histoire avec l'Espagne.

« C’est une réalité que c’est mon dernier match avec l’équipe nationale. Au niveau individuel, c’est une étape magnifique qui se termine. Parfois, les fins ne sont pas ce que vous attendez ou rêvez. Dans l’ensemble, c’est probablement le jour le plus triste de ma carrière. Je repars avec un mauvais goût, comme tout le monde. C’est un moment difficile que nous avons connu en d’autres occasions. Au niveau individuel, ce n’était pas le meilleur des adieux, mais le football et la vie sont ainsi faits », a lancé, en conférence de presse, Iniesta, qui boucle donc sa carrière internationale sur une mauvaise note, avec l’élimination de sa formation dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde face à la Russie (1-1, 3-4 tab). Une retraite toutefois bien méritée suite à 136 sélections depuis 2006, avec un Mondial (2010) et deux Euro (2008, 2012) en poche.