Esp : Zidane pousse trois joueurs dont une star vers la sortie !

De retour au Real Madrid dix mois après son départ, Zinedine Zidane a vu ses pouvoirs s’élargir dans la capitale espagnole.

Désormais, l’entraîneur français sera le décideur principal du mercato, au côté du président Florentino Pérez. Et vu que le Real Madrid n’a plus grand-chose à jouer, les deux hommes préparent déjà le marché des transferts. Récemment, les noms de Neymar, Pogba, Hazard ou encore Eriksen ont été associés au club merengue, qui pourrait disposer de près de 500 ME. Mais selon Marca, il y aura aussi de nombreux départs.

Et pour le quotidien espagnol, trois joueurs ont d’ores et déjà été prévenus par Zinedine Zidane qu’ils allaient devoir faire leurs valises cet été. Il s’agit de Dani Ceballos, Marcos Llorente… et de la star Gareth Bale, lequel est le joueur le mieux payé de l’effectif. Par ailleurs, le média informe que le coach du Real a eu une discussion avec Marcelo, courtisé avec assiduité par la Juventus Turin. Mais rien n’a filtré au sujet de cette entrevue et il est donc pour l’instant impossible de savoir si le Brésilien quittera le Real Madrid.