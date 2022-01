Esp : Xavi craque et colle Dembélé au placard

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours en désaccord avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a peut-être perdu son dernier allié. L’entraîneur Xavi ne supporterait plus la situation de l’ailier en fin de contrat. Et le menacerait d’une mise à l’écart s’il ne répondait pas favorablement à la dernière offre de prolongation.

La situation d’Ousmane Dembélé pourrait bien empirer dans les jours ou semaines à venir. Jusqu’ici, l’ailier du FC Barcelone s’est mis la direction à dos à force de réclamer des sommes folles pour prolonger. Mais a toujours pu compter sur le soutien de Xavi. L’entraîneur nommé cet hiver n’a cessé de le complimenter en le décrivant comme le futur meilleur joueur à son poste, et comme le prochain pilier de son équipe. Mais les semaines passent et rien n’évolue concernant l’avenir du Français, qui se dirige tout droit vers la fin de son contrat en juin.

Xavi menace Dembélé !

Le scénario est pourtant incompatible avec le discours du joueur qui assure à Xavi qu’il souhaite absolument rester. Autant dire que le technicien a de quoi se sentir trahi. Ce qui explique peut-être le rebondissement révélé par Foot Mercato. En effet, nos confrères annoncent un véritable ultimatum lancé à Ousmane Dembélé. Après une discussion avec le coach, ce dernier aurait indiqué à l’international tricolore qu’il avait le choix entre signer une prolongation ou passer la deuxième partie de saison à l’écart du groupe !

Rappelons que Xavi a pourtant écarté cette sanction à plusieurs reprises en conférence de presse. Mais depuis, le Barça aurait formulé une nouvelle offre à Ousmane Dembélé, avec un salaire annuel estimé entre 20 et 25 millions d’euros. Une fois de plus, le clan du joueur n’aurait pas répondu, d’où la colère du club et de son entraîneur, conscients que cette prolongation pourrait débloquer de la masse salariale pour recruter cet hiver. Reste à savoir si cette menace incitera l’ancien Rennais à revoir ses exigences.