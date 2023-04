Esp : Un milliard d’euros, le Real craque pour Camavinga

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La hype monte autour du polyvalent et très performant Eduardo Camavinga au Real Madrid, où l’international français s’est imposé comme un titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti.

Remplaçant sous les ordres de l’entraîneur italien la saison dernière, Eduardo Camavinga a pris son mal en patience et grand bien lui en a pris. L’ancien milieu défensif du Stade Rennais est désormais un titulaire dans l’esprit de Carlo Ancelotti au Real Madrid, parfois au poste de latéral gauche comme face au FC Barcelone cette semaine ou plus souvent en sentinelle devant la défense, le poste qu’il affectionne le plus. Sous contrat avec le club de la capitale espagnole jusqu’en juin 2027, « Cama » est parti pour rester de très longues années au Real Madrid.

Eduardo Camavinga va prolonger au Real Madrid

Mais le président Florentino Pérez reste sur ses gardes et afin de s’assurer la présence de Camavinga au club le plus longtemps possible, il souhaite lui offrir une prolongation de contrat selon les informations de la COPE. La radio fait savoir que le Real Madrid va proposer à Eduardo Camavinga une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029, avec un salaire revu à la hausse pour l’occasion… et une nouvelle clause libératoire. Actuellement, la clause libératoire de l’ancien Rennais s’élève à 700 millions d’euros, une somme déjà monstrueuse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eduardo Celmi Camavinga (@camavinga)

Mais celle-ci va augmenter à hauteur d’un milliard d’euros, un bon moyen pour Florentino Pérez de blinder son joueur de 21 ans et de s’assurer qu’aucun club ne viendra débourser un tel montant pour le recruter à court ou moyen terme. La radio dévoile par ailleurs que si l’état-major du Real Madrid s’est subitement activé pour revaloriser et prolonger Eduardo Camavinga, c’est en partie car durant le dernier mercato hivernal, plusieurs clubs anglais dont Manchester United ou encore Chelsea ont manifesté un vif intérêt pour le recruter. Or, il est tout simplement impossible pour le Real Madrid d’imaginer l’avenir sans Eduardo Camavinga, bien parti pour s’installer un long moment dans la capitale espagnole, avant -sans doute- d’en faire autant en Equipe de France.