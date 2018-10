Esp : Sergio Ramos lance « Mais non mais non le Real Madrid n’est pas mort »

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid s'est incliné (1-0) ce samedi soir en déplacement à Alaves. Et pire encore les Merengue sont dans une série de quatre matches consécutifs toutes compétitions confondues sans marquer, ce qui n'était plus arrivé au club espagnol depuis 33 ans. Alors forcément, l'ambiance s'est sérieusement tendue et la contestation monte chez les supporters madrilènes. Mais Sergio Ramos a tenu à calmer tout le monde et à rassurer les fans de la Maison Blanche.

« Ceux qui donnent Madrid déjà mort ont tort, nous nous battrons jusqu’au bout, c’est dans notre ADN, nous sommes les premiers à être désolés de cette mauvaise passe et j’espère que nous réussirons à vite changer les choses (...) s'il faut changer d'entraîneur et virer Lopetegui ? Non. Et il n’est jamais bon de changer d’entraîneur, mais cette décision n’est pas entre nos mains. Ce serait une folie. Mais je le redis, penser que le Real Madrid est mort est une erreur et ceux qui disent cela resteront silencieux au bout du compte », a prévenu un Sergio Ramos apparu très agacé après cette nouvelle défaite qui place laisse le Real Madrid provisoirement à la 2e place de Liga avec le risque pour les Merengue de reculer de trois ou quatre rangs en cas de résultats défavorables dans les matches de dimanche.