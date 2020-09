Esp : Pierre Ménès balance ses vérités sur Lionel Messi

Dans : Liga.

Lionel Messi jouera sous le maillot du FC Barcelone lors de la saison 2020-2021. Pierre Ménès n'est pas surpris du tout.

Lionel Messi a donné rendez-vous en juin 2021 pour la deuxième saison de son étonnant feuilleton, avec cette fois une situation nettement plus claire puisque le joueur argentin sera libre s’il ne prolonge pas d'ici là avec le FC Barcelone. Même si en dix jours on est passé de « Je quitte le Barça » à « Je reste au Barça », Pierre Ménès, qui avait rapidement senti que l’affaire n’allait pas aller à son terme, estime que cela n’est pas réellement une énorme surprise. Et surtout le consultant de Canal+ ne voit pas quel club pourrait dépenser autant d’argent et offrir un contrat longue durée à Lionel Messi, lequel a tout de même 33 ans.

« Si j’ai bien vu dans le dossier Messi ? Pas de quoi pavoiser, on ne dépense pas 750ME pour un mec de 33 ans même s’il s’appelle Lionel Messi. Pourquoi ne pas dépenser 750ME 2 ? A 33 ans pour 250ME à la signature ? », s’interroge Pierre Ménès, qui estime que malgré son talent la star du FC Barcelone ne peut pas justifier de tels montants à son âge. S'il arrive réellement à la fin de son engagement avec le Barça dans un an, alors le deal sera tout autre, même si le club qui fera venir Lionel Messi devra probablement consentir un énorme salaire et une prime. Qui pourra ou surtout voudra le faire, réponse en 2021.