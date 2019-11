Esp : Menace explosive contre le choc FC Barcelone - Real Madrid

Dans : Liga.

Décalé au 18 décembre pour des raisons liées au climat politique en Catalogne, le choc de la Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid pourrait donner lieu à de très gros débordements suite aux menace d'une organisation.

Si la France a ses Gilets Jaunes, l’Espagne a son collectif Tsunami Democratic, dont le fonctionnement est cependant plus secret, puisque personne ne connaît les dirigeants de ce mouvement qui est né sur les réseaux sociaux en septembre dernier et est devenu très puissant en Catalogne. Tsunami Democratic regroupe des indépendantistes catalans par milliers et sa puissance fait désormais peur au pouvoir espagnol. En octobre dernier, à l’appel de ce mouvement, 10.000 personnes ont ainsi bloqué l’aéroport de Barcelone.

Et cette fois, le mouvement a annoncé via son compte Twitter qu’il souhaitait profiter du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, décalé au 18 décembre au Camp Nou, pour frapper un nouveau grand coup. Cette rencontre avait été décalée puisqu’elle devait se dérouler en octobre, mais à l’époque la capitale de la Catalogne était déjà secouée par différentes manifestations et les autorités avaient craint pour que cette affiche soit troublée par des manifestations. Et Tsunami Democratic souhaite donc profiter du prochain Barça-Real pour frapper fort. « Nous sommes conscients de l’importance d’un match contre Barça-Madrid, mais le moment politique, judiciaire et répressif est exceptionnel. Tout le monde doit comprendre qu’il est nécessaire d’être entendu et de parler de la liberté, des droits fondamentaux et d’autodétermination », indique Tsunami Democratic, qui appelle à une énorme manifestation à Barcelone sans en dire plus sur la manière dont tout cela va tourner pour le Clasico. Mais du côté des autorités, on prend cette menace très au sérieux, le mouvement ayant prouvé qu'il était capable de passer aux actes.