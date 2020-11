Esp : Mbappé ou Haaland, Madrid humilie la star du PSG

Dans : Liga.

Le Real Madrid se renforcera au prochain mercato, et Zinedine Zidane devra probablement choisir entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Les fans madrilènes ont choisi.

Le Real Madrid a beau être l’un des clubs les plus riches de la planète, il subit un énorme coup d’arrêt financier en raison de l’épidémie en cours. Et si à une époque Florentino Perez pouvait espérer faire signer plusieurs grosses pointures en même temps, le président madrilène est bien conscient que la fête est provisoirement terminée et qu’il ne pourra pas empiler les stars lors du prochain mercato. Alors qu’on lui prêtait l’intention de faire venir Erling Haaland et Kylian Mbappé, rien que ça, il est évident que le Real Madrid devra choisir l’un des deux. On parle là des deux joueurs dont la valeur est colossale et qui sont probablement les deux plus « chers » actuellement et qui nécessitent un investissement record. Entre l’attaquant du Borussia Dortmund et le champion du monde français du Paris Saint-Germain, l’heure du choix va sonner.

Florentino Perez et Zinedine Zidane vont cependant lire avec intérêt les résultats d’un sondage réalisé par le quotidien sportif AS auprès des supporters madrilènes et du choix qu'il feraient s’ils étaient décideurs. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’y a pas photo lorsqu’il s’agit de choisir Erling Haaland ou Kylian Mbappé. A 64%, les fans du Real Madrid préfère le cyborg norvégien du Borussia Dortmund contre 36% en faveur du Prince de Bondy et du PSG. Il est vrai que les statistiques actuelles d’Erling Haaland sont hallucinantes, puisque le joueur norvégien a marqué 17 buts en 13 matchs de Bundesliga et compte déjà 16 buts en seulement 12 matchs de Ligue des champions. Reste tout de même à savoir si le patron du Real Madrid prépare son mercato en regardant les sondages réalisés auprès de ses supporters. Si c'est le cas, Kylian Mbappé risque d'attendre longtemps une offre des Merengue.