Esp : Lionel Messi un peu plus légendaire au Barça !

Dans : Liga.

Légende du FC Barcelone, Lionel Messi l'est un peu plus ce lundi soir puisqu'il va disputer son 767e match sous le maillot du Barça.

Nouveau record pour Lionel Messi : la superstar argentine, titulaire avec le FC Barcelone contre Huesca ce lundi soir pour la 27e journée de Liga égale la légende Xavi avec 767 matches sous le maillot blaugrana. En fin de contrat dans trois mois et demi (30 juin) mais dans un rayonnant regain de forme depuis le début de l'année 2021, Messi est titulaire sur le front de l'attaque du Barça lundi soir contre le promu et relégable Huesca au Camp Nou, aux côtés des Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, pour égaler son ami et ex-coéquipier Xavi Hernandez.

Lionel Messi égale Xavi, c'était écrit

En 17 années avec les professionnels au Barça (1998-2015), Xavi, désormais entraîneur d'Al-Sadd à Doha (Qatar), avait totalisé 767 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot catalan. Un chiffre que Messi, présent au sein de l'équipe première du Barça depuis 2004, va atteindre lundi soir, et sans doute dépasser dimanche sur le terrain de la Real Sociedad en Liga. « Cela ne pouvait être que Leo, a réagi Xavi pour le quotidien Mundo Deportivo. Il est totalement juste que le meilleur joueur de l'histoire soit celui qui a défendu les couleurs du Barça le plus grand nombre de fois. C'est un honneur que celui qui me dépasse soit le meilleur joueur au monde et, pour moi, de l’histoire. » Cette saison, Messi a déjà égalé le record du plus grand nombre de saisons passées au sein de l'équipe première du Barça (17), que se partageaient Xavi et Carles Rexach. S'il prolonge au Barça, Messi pourra dépasser Xavi au total du plus grand nombre de matches joués pour le Barça en Ligue des champions (173). Le record tous clubs confondus est détenu par Iker Casillas avec 188 apparitions continentales, et Cristiano Ronaldo en compte 184. Messi, 153.

Rédaction avec AFP