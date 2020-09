Esp : Lionel Messi éteint l'incendie au Barça

Dans : Liga.

Lionel Messi a dynamité l'été du FC Barcelone en exigeant son départ. Mais désormais la star argentine du Barça veut calmer le jeu à l'entame de sa dernière année de contrat.

Après la terrible désillusion connue par le FC Barcelone en Ligue des champions, Lionel Messi avait mis un deuxième coup de massue sur la tête des supporters du Barça en exigeant de Josep Maria Bartomeu de pouvoir partir lors de ce mercato. Mais, le président du club catalan a tenu tête au sextuple Ballon d’Or, et finalement Lionel Messi est rentré dans le rang, même s’il n’a pas prolongé son contrat avec Barcelone. De quoi forcément mettre une pression énorme sur le joueur argentin, ses dirigeants et bien évidemment l’équipe à l’entame de la saison. Alors, ce mercredi, s’exprimant dans les colonnes du quotidien sportif Sport, Lionel Messi tente de désamorcer cette situation explosive en appelant au calme, tout en plaidant sa cause auprès des supporters du Barça.

Pour Lionel Messi, il ne faut pas que cette saison 2020-2021, qui pourrait être sa dernière au FC Barcelone, tourne au mélodrame, et la Pulga de reconnaître qu’il a sa part dans cette situation. « Nous devons tous nous unir et espérer que le meilleur est à venir. J'assume mes erreurs, c'était seulement pour faire en sorte que le FC Barcelone soit meilleur et plus fort. L’équipe donnera le meilleur avec l’unique objectif de rendre heureux ce public, nos supporters, qui le méritent tant. Nous devons laisser nos différences de côté. Mais ça y est, tout est passé, nous devons nous concentrer pour être les plus performants possible et atteindre tous les objectifs que nous pouvons ensemble, comme équipe et avec le public : additionner passion et envie sera la seule façon d’atteindre nos buts, en restant unis et en ramant dans la même direction. J’ai simplement dit ce que je sentais à ces moments-là qui ont été durs pour moi. Je comprends que certains pensent que j’aurais dû me taire ou laisser filer comme dans tant d’autres choses que j’ai laissées passer, mais beaucoup de choses m’ont fait mal ces dernières semaines et ça a été ma façon de l’exprimer (...) Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas capable de jouer pour autre chose que la victoire et pour tout donner sur le terrain. Ça a été ainsi durant toute ma carrière et ça ne va pas changer », a notamment expliqué Lionel Messi, qui n’a toutefois pas évoqué son avenir au FC Barcelone au-delà de cette saison.